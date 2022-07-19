Греція закупить ізраїльські ракети та, ймовірно, використає їх проти Туреччини - ЗМІ

Деталі

За повідомленням грецького інформаційного агентства Newsport.gr, найближчим часом очікується підписання угоди щодо ракет Spike, вироблених ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Загалом 27 систем вартістю 370 млн євро (374,8 млн доларів США) почнуть надходити до країни вже 2023 року, наголошується у повідомленні.

Зазначається, що ракетні комплекси будуть розгорнуті в наземних підрозділах, дислокованих у північно-східному регіоні Греції Еврос, що межує з Туреччиною, та на Егейських островах.

ЗМІ пишуть, що американські ударні вертольоти AH-64 та патрульні катери Mark V, нещодавно надані США Греції, будуть оснащені ракетами Spike NLOS.

Нещодавно Греція також підписала кілька великих збройових угод з Ізраїлем на купівлю безпілотників, з Францією на купівлю бойових літаків Rafael та США на модернізацію своїх винищувачів F-16 до останньої конфігурації Viper.

Зовсім недавно Греція представила США листа про зацікавленість у покупці не менше 20 винищувачів-невидимок F-35.

Контекст

Туреччина не відмовиться від своїх прав в Егейському морі і, не вагаючись, скористається своїми повноваженнями, що випливають із міжнародних угод, заявив минулого місяця президент Реджеп Тайіп Ердоган, беручи участь у військових навчаннях «Ефес-2022», що проходили на узбережжі Егейського моря.

Коментуючи відродження давньої напруженості між сусідами по Егейському морю, він сказав, що Греція має припинити озброювати острови з невійськовим статусом і дотримуватись міжнародних угод.

«Я попереджаю Грецію, щоб вона уникала мрій, дій та заяв, які приведуть до ескалації. Майте на увазі», - сказав президент Ердоган у телезверненні, спостерігаючи за турецькими військовими навчаннями на західному узбережжі провінції Ізмір.

Туреччина та Греція перебувають у сварці з низки питань, включаючи конкуруючі претензії на юрисдикцію у Східному Середземномор'ї, претензії на їх континентальний шельф, морські кордони, повітряний простір, енергетику, етнічно розділений острів Кіпр, статус островів в Егейському морі та мігрантів.

Напруженість знову спалахнула минулого місяця, коли президент Ердоган заявив, що прем'єр-міністр Греції Міцотакіс «більше не існує» для нього, звинувативши Міцотакіса у спробі заблокувати продаж американських винищувачів F-16 Туреччині під час візиту до Сполучених Штатів.