Греция утверждает, что Турция подталкивает мигрантов к ее границе

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во вторник, Греция обвинила Турцию в том, что она действует как "пиратское государство", утверждая, что ее береговая охрана сопровождала и пыталась подтолкнуть к греческим водам лодку с мигрантами, которые попытались незаконно добраться до Греции. Об этом пишет УНН со ссылкой н аГреческую береговую охрану.