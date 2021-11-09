Греція стверджує, що Туреччина "підштовхує" мігрантів до її кордонів

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У заяві берегової охорони йдеться про те, що турецькі судна супроводжували судно-мігрант біля грецького острова Лесбос в Егейському морі, який знаходиться недалеко від узбережжя Туреччини, рано у вівторок. У ньому говориться, що грецькі судна берегової охорони, що знаходилися на місці, перешкоджали заходу човна, а човни берегової охорони Туреччини в кінцевому підсумку підібрали мігрантів, спочатку відмовившись зробити це.

"(Відео), поза всякими сумнівами, демонструє явні спроби судів берегової охорони Туреччини, використовуючи небезпечні маневри, направити шлюпку, яку вони супроводжують, до грецьких територіальних вод, щоб вони могли незаконно увійти", - йдеться у заяві Греції.

Міністр торгового флоту Греції Янніс Плакіотакіс заявив, що Туреччина "знов поводилася як піратська держава в Егейському морі".

"Європейський Союз має чинити набагато більший тиск на Туреччину, щоб вона виконувала свої міжнародні зобов'язання, - сказав Плакіотакіс. - Греція продовжуватиме захищати свої морські кордони рішуче, поважаючи міжнародне право та приділяючи пріоритетну увагу захисту людського життя".

Доповнення

Тисячі людей, які рятуються від конфліктів чи бідності на Близькому Сході, в Африці та Азії, щороку намагаються в'їхати до Греції від її регіонального суперника – Туреччини. Відповідно до угоди від 2016 року з Європейським союзом, членом якої є Греція, Туреччина зобов'язалася зупинити потік мігрантів.

Але Греція неодноразово звинувачувала Туреччину, яка має велику кількість мігрантів, у заохоченні та полегшенні спроб перетину кордону.

Торік напруженість на сухопутному кордоні двох країн різко зросла після того, як Туреччина направила тисячі мігрантів у бік Греції, а Греція направила поліцію та збройні сили для запобігання так званій "гібридній атаці".

Туреччина, у свою чергу, звинувачує Грецію, яка посилила прикордонне патрулювання, у незаконному надсиланні мігрантів, які потрапляють на її територію.

Дві країни, які є союзниками НАТО, також не згодні з правами на розвідку підводного газу та нафти.