Греция поддерживает вступление Украины в НАТО, когда будут выполнены условия Вильнюсского саммита

Цитата

«Греческая Республика поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, когда члены Альянса придут к согласию и будут выполнены условия, как указано в декларации Вильнюсского саммита НАТО», - говорится в совместной декларации.

Также в декларации сообщается, в частности, что Греческая Республика будет продолжать поддерживать мощную и эффективную политическую и материальную поддержку Украины со стороны Альянса, направленную на обеспечение способности Украины эффективно защищать свою территорию на суше, на море и в воздухе.

«Греческая Республика будет продолжать оказывать военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку Украине. Греческая Республика обязуется участвовать вместе с международными организациями, союзниками и партнерами в восстановлении и отстройке Украины после войны», - отмечается в декларации.

Кроме того, Украина и Греческая Республика декларируют, что безопасность Украины является жизненно важной для стабильности евроатлантического региона и полностью поддерживают Совет Украина – НАТО как площадку для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации пути Украины в евроатлантическую семью;

Дополнение

Греция поддержала гарантии безопасности для Украины.