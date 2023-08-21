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Греция поддерживает вступление Украины в НАТО, когда будут выполнены условия Вильнюсского саммита

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Украина и Греция подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины. В ней говорится, в частности, что Греция поддерживает вступление Украины в НАТО, когда будут выполнены условия Вильнюсского саммита. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Цитата

«Греческая Республика поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, когда члены Альянса придут к согласию и будут выполнены условия, как указано в декларации Вильнюсского саммита НАТО», - говорится в совместной декларации.

Также в декларации сообщается, в частности, что Греческая Республика будет продолжать поддерживать мощную и эффективную политическую и материальную поддержку Украины со стороны Альянса, направленную на обеспечение способности Украины эффективно защищать свою территорию на суше, на море и в воздухе.

«Греческая Республика будет продолжать оказывать военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку Украине. Греческая Республика обязуется участвовать вместе с международными организациями, союзниками и партнерами в восстановлении и отстройке Украины после войны», - отмечается в декларации.

Кроме того, Украина и Греческая Республика декларируют, что безопасность Украины является жизненно важной для стабильности евроатлантического региона и полностью поддерживают Совет Украина – НАТО как площадку для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации пути Украины в евроатлантическую семью;

Дополнение

Греция поддержала гарантии безопасности для Украины. 

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