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Греція підтримує вступ України в НАТО, коли будуть виконані умови Вільнюського саміту

Київ • УНН

 • 3416166 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Україна та Греція підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. В ній йдеться, зокрема, що Греція підтримує вступ України в НАТО, коли будуть виконані умови Вільнюського саміту. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Цитата

«Грецька Республіка підтримує набуття Україною членства в НАТО, коли члени Альянсу дійдуть згоди та будуть виконані умови, як зазначено в декларації Вільнюського саміту НАТО», - йдеться в спільній декларації.

Також в декларації повідомляється, зокрема, що Грецька Республіка продовжуватиме підтримувати потужну та ефективну політичну й матеріальну підтримку України з боку Альянсу, спрямовану на забезпечення спроможності України ефективно захищати свою територію на суші, на морі та в повітрі.

«Грецька Республіка продовжуватиме надавати військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні. Грецька Республіка зобов'язується брати участь разом із міжнародними організаціями, союзниками та партнерами у відновленні та відбудові України після війни», - зазначається в декларації.

Окрім того, Україна та Грецька Республіка декларують, що безпека України є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону й повністю підтримують Раду Україна – НАТО як майданчик для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї;

Доповнення

Греція підтримала гарантії безпеки для України. 

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