Греція підтримує вступ України в НАТО, коли будуть виконані умови Вільнюського саміту

Цитата

«Грецька Республіка підтримує набуття Україною членства в НАТО, коли члени Альянсу дійдуть згоди та будуть виконані умови, як зазначено в декларації Вільнюського саміту НАТО», - йдеться в спільній декларації.

Також в декларації повідомляється, зокрема, що Грецька Республіка продовжуватиме підтримувати потужну та ефективну політичну й матеріальну підтримку України з боку Альянсу, спрямовану на забезпечення спроможності України ефективно захищати свою територію на суші, на морі та в повітрі.

«Грецька Республіка продовжуватиме надавати військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні. Грецька Республіка зобов'язується брати участь разом із міжнародними організаціями, союзниками та партнерами у відновленні та відбудові України після війни», - зазначається в декларації.

Окрім того, Україна та Грецька Республіка декларують, що безпека України є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону й повністю підтримують Раду Україна – НАТО як майданчик для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї;

Доповнення

Греція підтримала гарантії безпеки для України.