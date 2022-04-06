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Греция объявила персонами нон грата 12 российских дипломатов

Киев • УНН

 • 85157 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Власти Греции высылают 12 членов дипломатических и консульских учреждений рф, аккредитованных в Греции. Об этом говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел Греции, информирует УНН.

Греция объявила персонами нон грата 12 российских дипломатов

Детали

Соответствующее решение приняли в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года.

Генеральный секретарь Службы уже проинформировал посла россии о выдворении дипломатов.

Ранее

Ряд стран ЕС уже выслал сотрудников российских дипломатических миссий. Германия приняла решение выдворить дипломатов из рф, после увиденного в Буче и других украинских городах, освобожденных от рашистських захватчиков.

Такое же решение приняли Франция, Италия, Швеция и Дания, а также Испания и др.

Кроме того, ЕС объявил персонами нон грата 19 дипломатов рф за "занятие деятельностью, что противоречит их дипломатическому статусу".

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