Греция объявила персонами нон грата 12 российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Власти Греции высылают 12 членов дипломатических и консульских учреждений рф, аккредитованных в Греции. Об этом говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел Греции, информирует УНН.
Детали
Соответствующее решение приняли в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года.
Генеральный секретарь Службы уже проинформировал посла россии о выдворении дипломатов.
Ранее
Ряд стран ЕС уже выслал сотрудников российских дипломатических миссий. Германия приняла решение выдворить дипломатов из рф, после увиденного в Буче и других украинских городах, освобожденных от рашистських захватчиков.
Такое же решение приняли Франция, Италия, Швеция и Дания, а также Испания и др.
Кроме того, ЕС объявил персонами нон грата 19 дипломатов рф за "занятие деятельностью, что противоречит их дипломатическому статусу".