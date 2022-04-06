Греція оголосила персонами нон ґрата 12 російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Влада Греції висилає 12 членів дипломатичних і консульських установ рф, акредитованих у Греції. Про це йдеться в офіційному повідомленні міністерства закордонних справ Греції, інформує УНН.
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Відповідне рішення ухвалили відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.
Генеральний секретар Служби вже поінформував посла росії про видворення дипломатів.
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Низка карїн ЄС уже вислали співробіників російських дипломатиних місій. Німеччина ухвалила рішення видворити дипломатів з рф, після побаченого в Бучі та інших українських містах, звільнених від рашистських загарбників.
Таке ж рішення ухвалили Франція, Італія, Швеція та Данія, а також Іспанія та ін.
Окрім того, ЄС оголосив персонами нон ґрата 19 дипломатів рф за "зайняття діяльністю, що суперечить їх дипломатичному статусу".