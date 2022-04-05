Євросоюз оголосив персонами нон ґрата 19 дипломатів рф

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"На підставі рішення верховного представника Жозепа Борреля 19 співробітників постпредства російської федерації при ЄС у Брюсселі оголошені персонами нон ґрата за зайняття діяльністю, що суперечить їх дипломатичному статусу", - йдеться у повідомленні блоку.

Що передувало

Рішення про позбавлення недоторканності дипломатів у представництві росії в ЄС послідувало за аналогічними рішеннями цілої низки країн ЄС, включаючи Францію, Нідерланди, Швецію, Бельгію та Іспанію, які звинуватили послів у шпигунстві.

ЄС заявив, що його рішення також було ухвалено на знак протесту проти повідомлень про вбивства мирних жителів в українських містах, які перебували під контролем росії після вторгнення Москви до України 24 лютого. ЄС заявив, що це були "звірства".