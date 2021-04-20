Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч евро на приобретение вакцин для бедных стран
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Активистка Грета Тунберг сделала пожертвование в размере 100 тысяч евро из своего благотворительного фонда в Фонд ВОЗ для приобретения вакцин в бедных странах. Также она призвала мировые правительства и разработчиков вакцин бороться с неравенством в распределении вакцин. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Сообщается, что эко-активистка пожертвовала 100 тысяч евро (120 тысяч долларов США) из своего благотворительного фонда в Фонд ВОЗ на помощь в приобретении вакцин против COVID-19 для стран, где они необходимы, особенно в бедных странах.
Также Грета Тунберг сделала заявление, что богатые страны приобрели большинство доз вакцины COVID-19, а в более бедных странах их не хватает.
“Абсолютно неэтично, что страны с высоким уровнем доходов сейчас вакцинируют молодых и здоровых людей, если это происходит за счет людей из групп риска и находятся на передовой борьбы, в отличие от стран с низким и средним уровнем доходов”, — сказала она.
Тунберг поздравила разработку вакцин против COVID-19 в “рекордные сроки”, однако эко-активистка привела оценки, что вакцину получил каждый четвертый человек в странах с высоким уровнем дохода, в то время как в странах со средним и низким уровнем доходов вакцинировались только 1 из 500 человек.
Напомним
Ранее сообщалось, что Грета Тунберг могла переболеть коронавирусом.