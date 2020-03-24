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Грета Тунберг заявила, що могла перехворіти на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Активістка Грета Тунберг повідомила, що могла перехворіти на коронавірус після повернення з центральної Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Грета Тунберг заявила, що могла перехворіти на коронавірус

“Грета Тунберг, шведська дівчина-підліток, яка надихнула на глобальну шкільну забастовку, повідомила, що у неї дуже ймовірно був Covid-19… Вона ізолювалася після того, як вона та її батько повернулися з подорожі по центральній Європі близько двох тижнів тому. Через кілька днів вона сказала, що вони обоє почали хворіти, і вона поскаржилася на втому, тремтіння, ангіну та кашель", - повідомили в ЗМІ.

За словами Грети Тунберг, вона не проходила тест на коронавірус, відповідно до політики у Швеції, а зараз вона одужала.

"Ми... не належимо до групи ризику, несемо величезну відповідальність: наші дії можуть бути різницею між життям і смертю для багатьох інших", - зазначила Грета Тунберг.

Нагадаємо, коронавірус підтвердили у експрезидента Фінляндії.

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