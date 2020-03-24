Грета Тунберг заявила, что могла переболеть коронавирусом

"Грета Тунберг, шведская девушка-подросток, которая вдохновила на глобальную школьную забастовку, сообщила, что у нее очень вероятно был Covid-19 ... Она изолировалась после того, как она и ее отец вернулись из путешествия по Центральной Европе около двух недель назад. Через несколько дней она сказала, что они оба начали болеть, и она пожаловалась на усталость, дрож, ангину и кашель", - сообщили в СМИ.

По словам Греты Тунберг, она не проходила тест на коронавирус, в соответствии с политикой в Швеции, а сейчас она выздоровела.

"Мы... не принадлежим к группе риска, несем огромную ответственность: наши действия могут быть разницей между жизнью и смертью для многих других", - отметила Грета Тунберг.

Напомним, коронавирус подтвердили у экс-президента Финляндии.