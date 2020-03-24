Грета Тунберг заявила, что могла переболеть коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Активистка Грета Тунберг сообщила, что могла переболеть коронавирусом после возвращения из центральной Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Грета Тунберг, шведская девушка-подросток, которая вдохновила на глобальную школьную забастовку, сообщила, что у нее очень вероятно был Covid-19 ... Она изолировалась после того, как она и ее отец вернулись из путешествия по Центральной Европе около двух недель назад. Через несколько дней она сказала, что они оба начали болеть, и она пожаловалась на усталость, дрож, ангину и кашель", - сообщили в СМИ.
По словам Греты Тунберг, она не проходила тест на коронавирус, в соответствии с политикой в Швеции, а сейчас она выздоровела.
"Мы... не принадлежим к группе риска, несем огромную ответственность: наши действия могут быть разницей между жизнью и смертью для многих других", - отметила Грета Тунберг.
Напомним, коронавирус подтвердили у экс-президента Финляндии.