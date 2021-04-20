Грета Тунберг пожертвувала 100 тисяч євро на придбання вакцин для бідних країн

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Повідомляється, що екоативістка пожертвувала 100 тисяч євро (120 тисяч доларів США) зі свого благодійного фонду в Фонд ВООЗ на допомогу в придбанні вакцин проти COVID-19 для країн, де вони необхідні, особливо в бідних країнах.

Також Грета Тунберг зробила заяву, що найбагатші країни придбали більшість доз вакцини COVID-19, а в більш бідних країнах їх не вистачає.

“Абсолютно неетично, що країни з високим рівнем доходів зараз вакцинують молодих і здорових людей, якщо це відбувається за рахунок людей з груп ризику та знаходяться на передовій боротьби, на відміну від країн з низьким і середнім рівнем доходів”, — сказала вона.

Тунберг привітала розробку вакцин проти COVID-19 в “рекордні терміни”, однак екоактивістка навела оцінки, що вакцину отримала кожна четверта людина в країнах з високим рівнем доходу, в той час як в країнах із середнім і низьким рівнем доходів вакцинувалися тільки 1 з 500 осіб.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Грета Тунберг могла перехворіти на коронавірус.