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Игрок "Челси" признан лучшим футболистом сезона Лиги чемпионов

Игрок "Челси" признан лучшим футболистом сезона Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов состоялась церемония награждения лучшего футболиста по итогам прошлого сезона 2020-21 годов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

По итогам голосования полузащитник “Челси” Жоржиньо набрал 175 очков. За ним расположились полузащитник “Челси” и сборной Бельгии Кевин де Брюйне (167 очков) и футболист “Челси” и сборной Франции нгола Канте (160 очков).

Победителя номинации определяли тренеры 24 сборных-участниц Евро-2020 года, а также тренеры 80 клубов, играющих на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА в прошлом сезоне. В состав жюри также вошли 55 журналистов, отобранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). То есть по одному с каждой ассоциации, входящей в состав УЕФА.

Стоит отметить, что в составе столичной команды хавбек Жоржиньо стал победителем Лиги чемпионов. Также итальянский футболист выиграл чемпионат Европы. Он провел 12 игр в самом престижном клубном турнире, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

Дополнение

Лучшей футболисткой была избрана представительница “Барселоны” Алексия Путельяс.

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