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Гравця "Челсі" визнано найкращим футболістом сезону Ліги чемпіонів

Гравця "Челсі" визнано найкращим футболістом сезону Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. В рамках жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбулася церемонія нагородження найкращого футболіста за підсумками минулого сезону 2020-21 років, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

За підсумками голосування півзахисник “Челсі” Жоржіньо набрав 175 очок. За ним розташувалися півзахисник “Челсі” і збірної Бельгії Кевін де Брюйне (167 очок) і футболіст “Челсі” і збірної Франції Н’Голо Канте (160 очок).

Переможця номінації визначали тренери 24 збірних-учасниць Євро-2020 року, а також тренери 80 клубів, що грали на груповому етапі Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА в минулому сезоні. До складу журі також увійшли 55 журналістів, відібраних Асоціацією європейських спортивних видань (ESM). Тобто по одному з кожної асоціації, що входить до складу УЄФА.

Варто відзначити, що у складі столичної команди хавбек Жоржіньо став переможцем Ліги чемпіонів. Також італійський футболіст виграв чемпіонат Європи. Він провів 12 ігор в найпрестижнішому клубному турнірі, забивши один гол і віддавши одну гольову передачу.

Доповнення

Найкращою футболісткою було обрано представницю “Барселони” Алексію Путельяс.

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