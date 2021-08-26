Гравця "Челсі" визнано найкращим футболістом сезону Ліги чемпіонів

Деталі

За підсумками голосування півзахисник “Челсі” Жоржіньо набрав 175 очок. За ним розташувалися півзахисник “Челсі” і збірної Бельгії Кевін де Брюйне (167 очок) і футболіст “Челсі” і збірної Франції Н’Голо Канте (160 очок).

Переможця номінації визначали тренери 24 збірних-учасниць Євро-2020 року, а також тренери 80 клубів, що грали на груповому етапі Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА в минулому сезоні. До складу журі також увійшли 55 журналістів, відібраних Асоціацією європейських спортивних видань (ESM). Тобто по одному з кожної асоціації, що входить до складу УЄФА.

Варто відзначити, що у складі столичної команди хавбек Жоржіньо став переможцем Ліги чемпіонів. Також італійський футболіст виграв чемпіонат Європи. Він провів 12 ігор в найпрестижнішому клубному турнірі, забивши один гол і віддавши одну гольову передачу.

Доповнення

Найкращою футболісткою було обрано представницю “Барселони” Алексію Путельяс.