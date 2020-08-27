Игрок "Шахтера" вошел в символическую сборную сезона Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. УЕФА определила и объявила имена 23 лучших игроков, которые приняли участие в сезоне Лиги Европы 2019-20 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Полузащитник донецкого “Шахтера” Тайсон стал единственным представителем чемпионата Украины в звездной команде. В шести матчах Лиги Европы он забил один мяч и отдал две голевые передачи.
В символическую сборную также попали:
Вратари: Самир Ханданович (“Интер”), Яссин Буну (“Севилья”), Карл-Йохан Йонссон (“Копенгаген”);
Защитники: Серхио Регилон, Хесус Навас и Жюль Кунде (все — “Севилья”), Де Врей (“Интер”), Конор Коуди (“Вулверхэмптон”), Джонатан Да (“Байер”);
Полузащитники: Бруну Ференандеш, Фред (оба — “Манчестер Юнайтед”), Тайсон (“Шахтер”), Эвер Банега ( “Севилья”), Кай Хаверц (“Байер”), Николо Барелла, Брозович (оба — “Интер”) , Фабиан Фрай (“Базель”);
Нападающие: Лукаку, Лаутаро Мартинес (оба — “Интер”), Лукас Окампос, Люк де Йонг, Мунир Эль-Хаддад (все — “Севилья”), Маркус Рашфорд (“Манчестер Юнайтед”).
Добавим, “Шахтер” с Тайсоном дошел до полуфинала Лиги Европы, где потерпел поражение от “Интера” (1:5).