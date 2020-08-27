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Игрок "Шахтера" вошел в символическую сборную сезона Лиги Европы

Киев • УНН

 • 9492 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. УЕФА определила и объявила имена 23 лучших игроков, которые приняли участие в сезоне Лиги Европы 2019-20 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Игрок "Шахтера" вошел в символическую сборную сезона Лиги Европы

Полузащитник донецкого “Шахтера” Тайсон стал единственным представителем чемпионата Украины в звездной команде. В шести матчах Лиги Европы он забил один мяч и отдал две голевые передачи.

В символическую сборную также попали:

Вратари: Самир Ханданович (“Интер”), Яссин Буну (“Севилья”), Карл-Йохан Йонссон (“Копенгаген”);

Защитники: Серхио Регилон, Хесус Навас и Жюль Кунде (все — “Севилья”), Де Врей (“Интер”), Конор Коуди (“Вулверхэмптон”), Джонатан Да (“Байер”);

Полузащитники: Бруну Ференандеш, Фред (оба — “Манчестер Юнайтед”), Тайсон (“Шахтер”), Эвер Банега ( “Севилья”), Кай Хаверц (“Байер”), Николо Барелла, Брозович (оба — “Интер”) , Фабиан Фрай (“Базель”);

Нападающие: Лукаку, Лаутаро Мартинес (оба — “Интер”), Лукас Окампос, Люк де Йонг, Мунир Эль-Хаддад (все — “Севилья”), Маркус Рашфорд (“Манчестер Юнайтед”).

Добавим, “Шахтер” с Тайсоном дошел до полуфинала Лиги Европы, где потерпел поражение от “Интера” (1:5).

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