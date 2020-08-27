Гравець "Шахтаря" увійшов до символічної збірної сезону Ліги Європи

Півзахисник донецького “Шахтаря” Тайсон став єдиним представником чемпіонату України в зірковій команді. У шести матчах Ліги Європи він забив один м’яч і віддав дві гольові передачі.

До символічної збірної також потрапили:

Воротарі: Самір Ханданович (“Інтер”), Яссін Буну (“Севілья”), Карл-Йохан Йонссон (“Копенгаген”);

Захисники: Серхіо Регілон, Хесус Навас і Жюль Кунде (всі — “Севілья”), Стефан де Врей (“Інтер”), Конор Коуді (“Вулверхемптон”), Джонатан Та (“Байєр”);

Півзахисники: Бруну Ференандеш, Фред (обидва — “Манчестер Юнайтед”), Тайсон (“Шахтар”), Евер Банега (“Севілья”), Кай Хаверц (“Байєр”), Ніколо Барелла, Марцело Брозович (обидва — “Інтер”), Фабіан Фрай (“Базель”);

Нападники: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінес (обидва — “Інтер”), Лукас Окампос, Люк де Йонг, Мунір Ель-Хаддаді (всі — “Севілья”), Маркус Рашфорд (“Манчестер Юнайтед”).

Додамо, “Шахтар” з Тайсоном дійшов до півфіналу Ліги Європи, де зазнав поразки від “Інтера” (1:5).