Игрок НБА может попасть за решетку за оскорбление Эрдогана

Отмечено, что Кантер с помощью своей страницы в Twitter выразил поддержку оппозиционному исламском проповеднику Фетхуллахом Гюлену, организацию которого власти Турции обвинили в причастности к попытке государственного переворота. Кроме того, Кантер назвал Эрдогана "Гитлером нашего века".

В обвинительном заключении сказано, что Кантер использовал Twitter для "образы и высмеивание" Эрдогана.

"Я сказал меньше того, чего заслуживает этот человек (Эрдоган - ред.). Добавьте еще 4 года для меня", - говорится в записи Кантера для 526 000 подписчиков баскетболиста в Twitter.

Стоит отметить, что паспорт Кантера был отозван турецкими властями в начале этого года, и ордер на арест был выдан после того, как турецкий суд назвал его "беглецом" за его поддержку исламского проповедника с США Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Сейчас у баскетболиста есть грин карта США, которая позволяет ему жить и работать в стране на постоянной основе.

Добавим также, в активе Кантера входит в топ-100 результативных игроков нынешнего сезона - забивает по 13,2 очка в среднем за игру (94 место) и занимает 13 место в НБА по подборам - по 9,8.

Как сообщал УНН, во время операций по выявлению членов организации религиозного движения оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турции был заключено 48739 человек.