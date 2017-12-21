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Игрок НБА может попасть за решетку за оскорбление Эрдогана

Киев • УНН

 • 13380 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Турецкий прокурор попросил чтобы звезда клуба НБА "Нью-Йорк Никс" центровой Энес Кантер был посажен в тюрьму на срок до четырех лет за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Anadolu, передает УНН.

Игрок НБА может попасть за решетку за оскорбление Эрдогана

Отмечено, что Кантер с помощью своей страницы в Twitter выразил поддержку оппозиционному исламском проповеднику Фетхуллахом Гюлену, организацию которого власти Турции обвинили в причастности к попытке государственного переворота. Кроме того, Кантер назвал Эрдогана "Гитлером нашего века".

В обвинительном заключении сказано, что Кантер использовал Twitter для "образы и высмеивание" Эрдогана.

"Я сказал меньше того, чего заслуживает этот человек (Эрдоган - ред.). Добавьте еще 4 года для меня", - говорится в записи Кантера для 526 000 подписчиков баскетболиста в Twitter.

Стоит отметить, что паспорт Кантера был отозван турецкими властями в начале этого года, и ордер на арест был выдан после того, как турецкий суд назвал его "беглецом" за его поддержку исламского проповедника с США Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Сейчас у баскетболиста есть грин карта США, которая позволяет ему жить и работать в стране на постоянной основе.

Добавим также, в активе Кантера входит в топ-100 результативных игроков нынешнего сезона - забивает по 13,2 очка в среднем за игру (94 место) и занимает 13 место в НБА по подборам - по 9,8.

Как сообщал УНН, во время операций по выявлению членов организации религиозного движения оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турции был заключено 48739 человек.

 

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