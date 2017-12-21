Гравець НБА може потрапити за грати через образу Ердогана
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Турецький прокурор попросив аби зірка клубу НБА "Нью-Йорк Нікс" центровий Енес Кантер був посаджений у в'язницю на термін до чотирьох років за образу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомило Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Anadolu, передає УНН.
Зазначено, що Кантер за допомогою своєї сторінки в Twitter висловив підтримку опозиційному ісламському проповіднику Фетхуллаху Ґюлену, організацію якого влада Туреччини звинуватила в причетності до спроби державного перевороту. Крім того, Кантер назвав Ердогана "Гітлером нашого століття".
В обвинувальному висновку сказано, що Кантер використовував Twitter задля "образи і висміювання" Ердогана.
"Я сказав менше того, на що заслуговує ця людина (Ердоган – ред.). Додайте ще 4 роки для мене", - йдеться у записі Кантера для 526 000 підписчиків баскетболіста в Twitter.
Варто відзначити, що паспорт Кантера був відкликаний турецькою владою на початку цього року, і ордер на арешт був виданий після того, як турецький суд назвав його "втікачем" за його підтримку ісламського проповідника з США Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року.
Наразі у баскетболіста є грін карта США, яка дозволяє йому жити і працювати в країні на постійній основі.
Додамо також, в активі Кантера входить до топ-100 результативних гравців нинішнього сезону – забиває по 13,2 очки в середньому за гру (94 місце) та посідає 13 сходинку в НБА за підбираннями – по 9,8.
Як повідомляв УНН, під час операцій з виявлення членів організації релігійного руху опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена в Туреччині було ув’язнено 48 739 осіб.