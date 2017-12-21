Гравець НБА може потрапити за грати через образу Ердогана

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Турецький прокурор попросив аби зірка клубу НБА "Нью-Йорк Нікс" центровий Енес Кантер був посаджений у в'язницю на термін до чотирьох років за образу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомило Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Anadolu, передає УНН.