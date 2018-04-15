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Гранату бросили в помещение автосалона в Николаевской области

Гранату бросили в помещение автосалона в Николаевской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Николаевской области в помещение одного из автосалонов неизвестные бросили гранату, пострадавших нет. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.

"Сегодня, 15 апреля, в 04:20 в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от частного предпринимателя, о том, что на территории его автосалона по ул.Троицкая, 107 произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна здания", - говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на пр. Победы, 93 возле здания "Киевэнерго".
Полицейские выехали на вызов и установили: в результате происшествия никто не пострадал, зато в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад.

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