Гранату кинули у приміщення автосалону на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Миколаївській області в приміщення одного з автосалонів невідомі кинули гранату, постраждалих немає. Про це повідомляє відділ комунікації ГУП у Миколаївській області, передає УНН.
“Сьогодні, 15 квітня, о 04:20 до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від приватного підприємця, про те що на території його автосалону по вул.Троїцькій, 107 стався вибух, внаслідок якого були пошкоджені вікна будівлі”, — йдеться у повідомленні.
Під час огляду місця події поліцейські вилучили фрагменти вибухового пристрою, чеку від гранати, та направили їх на дослідження.
За цим фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні о 00:40 у чергову частину надійшла інформація про вибух на пр. Перемоги, 93 біля будівлі “Київенерго”.
Поліцейські виїхали на виклик і встановили: внаслідок події ніхто не постраждав, натомість у результаті вибуху вибито двоє дверей, пошкоджено вікна і фасад.