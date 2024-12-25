Графики отключения света: какая ситуация в Киеве и по регионам

По регионам ввели графики отключения света на фоне очередной массированной атаки рф на энергетику. О ситуации по регионам сообщили в облэнерго и энергокомпаниях, пишет УНН.

Детали

Энергокомпания ДТЭК сообщила о графиках в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях

«В связи с масштабной ракетной атакой Укрэнерго предоставило команды на введение графиков отключений. Важно: команды Укрэнерго могут меняться в течение дня», - предупредили в ДТЭК в соцсетях и предоставили список:

Киев

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 09:30.

Днепропетровщина

Очереди 1.1, 1.2: свет будет отсутствовать до 08:30, с 12:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00.

Очереди 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 22:30.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 19:00.

Очереди 5.1, 5.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 19:00 до 24:00.

Очереди 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.

Одесская область

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 10:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 10:00.

Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2:свет будет отсутствовать с 10:00 до 13: 00.

Киевщина

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2:свет будет отсутствовать до 09: 00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 10:30.

Очереди 4.1, 4.2:свет будет отсутствовать до 09: 00.

Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2:свет будет отсутствовать до 10: 30.

Сумщина

"Уважаемые потребители электроэнергии! С 06: 33 по указанию НЭК "Укрэнерго" графики почасовых отключений на территории Сумщины действуют в объеме трех очередей", - сообщили в Сумыоблэнерго в соцсетях.

Донецкая область

"Из - за ракетной атаки происходят вынужденные отключения", - сообщили в ДТЭК Донецкие электросети на сайте.

"Из - за ракетной атаки по команде Укрэнерго применяются стабилизационные графики отключений", - добавили в компании в соцсетях.

Черкасская область

"Черкасщина. Согласно команде НЭК "Укрэнерго", сегодня, 25 декабря, в области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии", - написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в соцсетях.

Он назвал часы без света:

1 очередь (и подчерга) 07:00-10:30, 17:30-21:00; 1 очередь (ІІ подчерга) 07:00-10:30, 17:30-21:00

2 очередь (и подчерга) 07:00-10:30, 14:00-21:00; 2 очередь (ІІ подчерга) 07:00-10:30, 14:00-21:00

3 очередь (и подчерга) 10:30-14:00, 17:30-00:00; 3 очередь (ІІ подчерга) 10:30-14:00, 17:30-00:00

4 очередь (и падчерица) 07:00-14:00, 21:00-00:00; 4 очередь (ІІ подчерга) 07:00-14:00, 21:00-00:00

5 очередь (и подчерга) 06:00-07:00, 14:00-17:30, 21:00-00:00; 5 очередь (ІІ подчерга) 06:00-07:00, 14:00-17:30, 21:00-00:00

6 очередь (и падчерица) 10:30-17:30; 6 очередь (II подчерга) 10:30-17:30

Запорожская область

"Меры ограничения по ГБО на 25 декабря усилены. По только что полученному новому распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" до конца суток должны выключать одновременно три очереди", - сообщили в Запорожьеоблэнерго.

В связи с этим разработанный согласно заключенных НЭК "Укрэнерго" схем график почасовых отключений по Запорожской области на 25.12.2024 будет выглядеть следующим образом:

Очередь 1 (подгруппы 1 и 2): 06:00 – 08:00, 15:00 – 18:30, 22:00 – 24:00

Очередь 2 (подгруппы 1 и 2): 06:00 – 08:00, 11:30 – 18:30

Очередь 3 (подгруппы 1 и 2): 08:00 – 11:30, 15:00 – 22:00

Очередь 4 (подгруппы 1 и 2): 06:30 – 11:30, 18:30 – 22:00

Очередь 5 (подгруппы 1 и 2): 11:30 – 15:00, 18:30 – 23:30

Очередь 6 (подгруппы 1 и 2): 08:00 – 15:00, 22:00 – 24:00

Николаевщина

На Николаевщине введены почасовые графики обесточивания, сообщили в АО "Николаевоблэнерго".

"С 06: 30 приступаем к обесточиванию 1 и 2 очереди ГБО. дополнительно отключаем 4 очередь ГПВ", - указали в компании.

Полтавщина

"25 декабря в связи с ракетной опасностью будет применен график почасовых отключений в объеме 3-х очередей", - сообщили в Полтаваоблэнерго.

Кировоградщина

По данным Кировоградоблэнерго, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 25.12.2024 внесены изменения в график почасовых отключений (ГБО):

Очередь 1.1: 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00; очередь 1.2: 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00

Очередь 2.1: 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00; очередь 2.2: 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00

Очередь 3.1: 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00; очередь 3.2: 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00

Очередь 4.1: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00; очередь 4.2: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00

Очередь 5.1: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00; очередь 5.2: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00

Очередь 6.1: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00; очередь 6.2: 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00