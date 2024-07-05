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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Графики отключений света изменят с 9 по 24 июля: чего ожидать по регионам

Графики отключений света изменят с 9 по 24 июля: чего ожидать по регионам

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 10:40  •  7597 просмотра

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С 9 по 24 июля в Украине будут изменены графики отключений электроэнергии в регионах для измерения фактического потребления и определения оптимальных решений для каждого региона.

В Украине с 9 по 24 июля изменят графики отключений электроэнергии по областям, предупредили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений. В остальные дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе

- сообщили в Укрэнерго.

Сообщается, что это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. И что такие замеры проводятся каждый год - зимой и летом - и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны.

Когда в области не будет ограничений*:

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных замеров таков:

- 9 июля: Днепропетровская область;

- 10 июля: город Киев;

- 11 июля: Киевская, Хмельницкая области;

- 12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

- 16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

- 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;

- 19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;

- 23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

- 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

*Измерения не применяются для временно оккупированных территорий

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Для чего это нужно?

Благодаря таким замерам в "Укрэнерго", как указано, смогут увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. "Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области нужно электроэнергии для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в количестве населения и в размещении предприятий", - отметили в компании.

Сообщается, что это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона.

Как будут это делать?

Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в системе есть дефицит энергии, вызванный массированными российскими атаками, одновременно в областях, где не проводятся измерения в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены. Более конкретную информацию о графиках отключений, как указано, можно будет получить от облэнерго в своем регионе. "Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не почувствовали дополнительного дискомфорта из-за проведения замеров", - отметили в Укрэнерго.

Вместе с тем в компании отметили, что в случае повторения россией массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений будет перенесено до стабилизации ситуации.

Графиков отключений до 15 часов будет меньше, запланирован существенный импорт и аварийная помощь из ЕС - Укрэнерго5 июля 2024, 08:15 • 27842 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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