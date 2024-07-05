В Украине сегодня с 11:00 до 15:00 облэнерго будут применять 2 очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы суток - три очереди. Импорт держится на рекордной отметке и будет идти сегодня из пяти стран, получается аварийная помощь из ЕС, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Потребление

"Сегодня, 5 июля, облэнерго с 11:00 до 15:00 будут применять 2 очереди графиков почасовых отключений, в другие часы суток - 3 очереди", - отметили в компании.

Сообщается, что на дефицит мощности в системе, на фоне последствий атак рф, также влияет рост потребления из-за летней жары. Сегодня высокая температура воздуха в центральных, южных и восточных областях. "Когда по графику возвращается свет, пожалуйста, не включайте мощные электроприборы одновременно. По возможности, ограничьте использование кондиционеров", - призвали в Укрэнерго.

Аварийная помощь

Вчера, 4 июля, с 14:00 до 21:00 для преодоления значительного дефицита в системе, уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов, Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Польши и Словакии. Сегодня с 11:00 до 15:00 Украина будет аварийно принимать излишки электроэнергии из энергосистемы Польши. Это позволит уменьшить объем ограничений потребления в эти часы суток.

Импорт и экспорт

Импорт - в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 35 851 МВт-ч, с максимальной мощностью 1683 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивание

На утро остаются обесточенными 484 населенных пункта.

Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой области.

Из-за непогоды: обесточивались потребители в Днепропетровский, Кировоградской, Киевской областях.

По техническим причинам и боевые действия: остаются обесточенными потребители в Запорожской, Сумской, Херсонской областях. Технические причины отключений связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.

Обстрелы

По данным Минэнерго, в Донецкой области в результате вражеского обстрела на одной из подстанций загорелось оборудование. Обесточились другие подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители, а также шахта. Под землей были 33 работника - их вывели на поверхность. Пожар ликвидирован, все потребители запитаны.

Через несколько часов в результате еще одного обстрела отключилась другая воздушная линия облэнерго. Обесточились подстанции, присоединенные к ним бытовые потребители и шахта. Под землей находились 27 человек - их вывели на поверхность.

Непогода

В результате непогоды, как указали в Минэнерго, на утро остаются обесточенными 45 населенных пунктов в 4 областях. В Киевской области - 20 населенных пунктов, в Черниговской - 18, в Кировоградской - 5, в Днепропетровской области - 2 населенных пункта. В общем - 12 219 абонентов.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизился и составляет 15,04 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.