В Украине до 15 часов сегодня не будут применяться графики отключений электроэнергии, сообщили в субботу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Сегодня, 6 июля, почасовые отключения электроэнергии не будут применяться с 10:00 до 15:00 по всей Украине - сообщили в Укрэнерго.

Причиной назвали сниженное потребление в выходной и увеличение выработки СЭС.

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