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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 12:13  •  10062 просмотра

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Сообщается об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также еще в нескольких областях. Графики отключений не действуют, ситуация в энергосистеме сложная.

В Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения электроэнергии, графики не действуют, сообщили в ДТЭК и в облэнерго по областям, пишет УНН.

Детали

"Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", - указали в ДТЭК в соцсетях.

Также об аварийных отключениях сообщают и в других областях.

"По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области в 14:43 введены графики аварийных отключений - для 1-4 очередей (одновременно с применением ГПВ)", - указали в Сумыоблэнерго.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 27 августа с 14:41 в области применен график аварийных отключений 1-4 очереди", - отметили также в Полтаваоблэнерго по Полтавской области.Также, по словам главы ОВА Филиппа Пронина, продолжают действовать почасовые отключения.

"По команде НЭК "Укрэнерго" 27 августа с 14:38 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО). Кроме того, продолжают действовать графики почасовых отключений", - отметили в Черкассыоблэнерго.

Наслідки наймасштабнішої атаки рф на енергетику усувають, жорсткіші графіки з 15:00 до 21 години - Укренерго27 августа 2024, 08:24 • 17686 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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