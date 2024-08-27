Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света
Киев • УНН
Сообщается об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также еще в нескольких областях. Графики отключений не действуют, ситуация в энергосистеме сложная.
В Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения электроэнергии, графики не действуют, сообщили в ДТЭК и в облэнерго по областям, пишет УНН.
Детали
"Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", - указали в ДТЭК в соцсетях.
Также об аварийных отключениях сообщают и в других областях.
"По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области в 14:43 введены графики аварийных отключений - для 1-4 очередей (одновременно с применением ГПВ)", - указали в Сумыоблэнерго.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 27 августа с 14:41 в области применен график аварийных отключений 1-4 очереди", - отметили также в Полтаваоблэнерго по Полтавской области.Также, по словам главы ОВА Филиппа Пронина, продолжают действовать почасовые отключения.
"По команде НЭК "Укрэнерго" 27 августа с 14:38 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО). Кроме того, продолжают действовать графики почасовых отключений", - отметили в Черкассыоблэнерго.
Наслідки наймасштабнішої атаки рф на енергетику усувають, жорсткіші графіки з 15:00 до 21 години - Укренерго27 августа 2024, 08:24 • 17686 просмотров