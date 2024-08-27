Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

В Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения электроэнергии, графики не действуют, сообщили в ДТЭК и в облэнерго по областям, пишет УНН.

Детали

"Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", - указали в ДТЭК в соцсетях.

Также об аварийных отключениях сообщают и в других областях.

"По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области в 14:43 введены графики аварийных отключений - для 1-4 очередей (одновременно с применением ГПВ)", - указали в Сумыоблэнерго.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 27 августа с 14:41 в области применен график аварийных отключений 1-4 очереди", - отметили также в Полтаваоблэнерго по Полтавской области.Также, по словам главы ОВА Филиппа Пронина, продолжают действовать почасовые отключения.

"По команде НЭК "Укрэнерго" 27 августа с 14:38 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО). Кроме того, продолжают действовать графики почасовых отключений", - отметили в Черкассыоблэнерго.

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