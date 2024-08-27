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Графіки не діють: у Києві та низці областей вводять екстрені відключення світла

Графіки не діють: у Києві та низці областей вводять екстрені відключення світла

Київ • УНН

 • 31902 перегляди

Повідомляється про екстрені відключення електроенергії у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях, а також ще у кількох областях. Графіки відключень не діють, ситуація в енергосистемі складна.

У Києві та низці областей вводять екстрені відключення електроенергії, графіки не діють, повідомили у ДТЕК та в обленерго по областях, пише УНН.

Деталі

"Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", - вказали у ДТЕК у соцмережах.

Також про аварійні відключення повідомляють і в інших областях.

"За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області о 14:43 введені графіки аварійних відключень - для 1-4 черг (одночасно з застосуванням ГПВ)", - вказали у Сумиобленерго.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 27 серпня з 14:41 в області застосовано графік аварійних відключень 1-4 черги", - зазначили також у Полтаваобленерго щодо Полтавщини. Також, зі слів голови ОВА Філіпа Проніна, продовжують діяти погодинні відключення.

"За командою НЕК "Укренерго" 27 серпня з 14:38 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ). Крім того, продовжують діяти графіки погодинних відключень", - зазначили у Черкасиобленерго.

Наслідки наймасштабнішої атаки рф на енергетику усувають, жорсткіші графіки з 15:00 до 21 години - Укренерго27.08.24, 11:24 • 20911 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаКиївКиївщина

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