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Градами и тяжелой артиллерией: оккупанты ночью обстреляли Никопольский район

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Российская оккупационная армия ночью 8 раз нанесла удары в Никопольском районе. Под вражеский огонь попали три общины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Детали

Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской. Люди невредимы.

Цитата

"Больше всего пострадала Красногригорьевская община. Российские снаряды изуродовали там с десяток частных домов и хозяйственных построек, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач. Избили 20 солнечных панелей", — говорится в сообщении.

Напомним

Вчера вечером оккупанты обстреляли родильное отделение херсонской больницы. Там родились двое детей и находились 5 женщин после родов.

Украинские Национальные Новости

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