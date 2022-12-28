Градами та важкою артилерією: окупанти вночі обстріляли Нікопольський район

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Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Люди неушкоджені.

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"Найбільше постраждала Червоногригорівська громада. Російські снаряди понівечили там з десяток приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач. Побили 20 сонячних панелей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вчора ввечері окупанти обстріляли пологове відділення херсонської лікарні. Там народилось двоє дітей і перебувало 5 жінок після пологів.