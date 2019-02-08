Игра Леня не помогла "Атланте" избежать поражения в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Регулярный чемпионат НБА продолжился рядом баталий в одной из которых "Атланта Хокс" украинца Алексея Леня принимала на своем паркете "Торонто Рэпторс", передает корреспондент УНН.
Центровой сборной Украины получил только один промежуток игрового времени. Он вышел на паркет на старте второй четверти и провел довольно удачный отрезок за который набрал 4 очка (1/1 трехочковые, 1/2 штрафные) при 4 подборах и 1 потере за 6:17 минуты.
Саму же игру “ястребы” начали удачно, уйдя в затяжной отрыв. Однако ближе к середине встречи канадском коллективу удалось несколько подтянуться в счете — 68:60. После большого перерыва положение на паркете изменилось и фаворит баталии несмотря на то, что игру пропускал их главный звездный исполнитель Кавай Леонард, получил уверен выигрыш 101 119.
Добавим, что в активе “Хокс” 18 побед и вдвое больше поражений — 12 место на Востоке. “Рэпторс” при 40 выигрышах идут вторыми в Восточной конференции.