Игра Леня не помогла "Атланте" избежать поражения в матче НБА

Центровой сборной Украины получил только один промежуток игрового времени. Он вышел на паркет на старте второй четверти и провел довольно удачный отрезок за который набрал 4 очка (1/1 трехочковые, 1/2 штрафные) при 4 подборах и 1 потере за 6:17 минуты.

Саму же игру “ястребы” начали удачно, уйдя в затяжной отрыв. Однако ближе к середине встречи канадском коллективу удалось несколько подтянуться в счете — 68:60. После большого перерыва положение на паркете изменилось и фаворит баталии несмотря на то, что игру пропускал их главный звездный исполнитель Кавай Леонард, получил уверен выигрыш 101 119.

Добавим, что в активе “Хокс” 18 побед и вдвое больше поражений — 12 место на Востоке. “Рэпторс” при 40 выигрышах идут вторыми в Восточной конференции.