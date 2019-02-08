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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65312 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 86883 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131643 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131076 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 130263 просмотра

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7 марта, 13:58 • 125246 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161597 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Игра Леня не помогла "Атланте" избежать поражения в матче НБА

Игра Леня не помогла "Атланте" избежать поражения в матче НБА

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Регулярный чемпионат НБА продолжился рядом баталий в одной из которых "Атланта Хокс" украинца  Алексея Леня принимала на своем паркете "Торонто Рэпторс", передает корреспондент УНН.

Центровой сборной Украины получил только один промежуток игрового времени. Он вышел на паркет на старте второй четверти и провел довольно удачный отрезок за который набрал 4 очка (1/1 трехочковые, 1/2 штрафные) при 4 подборах и 1 потере за 6:17 минуты.

Саму же игру “ястребы” начали удачно, уйдя в затяжной отрыв. Однако ближе к середине встречи канадском коллективу удалось несколько подтянуться в счете — 68:60. После большого перерыва положение на паркете изменилось и фаворит баталии несмотря на то, что игру пропускал их главный звездный исполнитель Кавай Леонард, получил уверен выигрыш 101 119.

Добавим, что в активе “Хокс” 18 побед и вдвое больше поражений — 12 место на Востоке. “Рэпторс” при 40 выигрышах идут вторыми в Восточной конференции.

Украинские Национальные Новости

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