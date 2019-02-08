Гра Леня не допомогла "Атланті" уникнути поразки у матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Регулярний чемпіонат НБА продовжився рядом баталій в одній з яких "Атланта Хокс" українця Олексія Леня приймала на власному паркеті "Торонто Репторс", передає кореспондент УНН.
Центровий збірної України отримав тільки один проміжок ігрового часу. Він вийшов на паркет на старті другої чверті і провів доволі вдалий відрізок за який набрав 4 очки (1/1 триочкові, 1/2 штрафні) при 4 підбираннях та 1 втраті за 6:17 хвилини.
Саму ж гру “яструби” почали вдало, пішовши у затяжний відрив. Однак ближче до середини зустрічі канадському колективу вдалося дещо підтягнутися у рахунку — 68:60. Після великої перерви становище на паркеті змінилося і фаворит баталії попри те, що гру пропускав їх головний зірковий виконавець Кавай Леонард, здобув впевнений виграш 101:119.
Додамо, що в активі “Хокс” 18 перемог і вдвічі більше поразок — 12 місце на Сході. “Репторс” при 40 виграшах йдуть другими у Східній конференції.