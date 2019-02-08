Гра Леня не допомогла "Атланті" уникнути поразки у матчі НБА

Центровий збірної України отримав тільки один проміжок ігрового часу. Він вийшов на паркет на старті другої чверті і провів доволі вдалий відрізок за який набрав 4 очки (1/1 триочкові, 1/2 штрафні) при 4 підбираннях та 1 втраті за 6:17 хвилини.

Саму ж гру “яструби” почали вдало, пішовши у затяжний відрив. Однак ближче до середини зустрічі канадському колективу вдалося дещо підтягнутися у рахунку — 68:60. Після великої перерви становище на паркеті змінилося і фаворит баталії попри те, що гру пропускав їх головний зірковий виконавець Кавай Леонард, здобув впевнений виграш 101:119.

Додамо, що в активі “Хокс” 18 перемог і вдвічі більше поразок — 12 місце на Сході. “Репторс” при 40 виграшах йдуть другими у Східній конференції.