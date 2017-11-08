ГПУ осуществляет заочное следствие относительно 485 человек - Луценко

"На сегодня через институт специального предварительного расследования осуществляются производство в отношении 485 человек", - сказал он.

Луценко напомнил, что заочное следствие осуществляется в отношении бывшего президента Украины Януковича, бывшего начальника Генштаба ВСУ Ильина, министра обороны РФ Шойгу, начальника генштаба РФ Герасимова, первого заместителя ВС РФ Богдановского, советника президента РФ Глазьева, относительно 20 российских генералов и многих других.

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Генпрокурор отметил, что изменения в УПК в части специального досудебного следствия "дают возможность адвокатам использовать двусмысленность этих изменений в соответствующей статье".