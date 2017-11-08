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ГПУ здійснює заочне слідство щодо 485 осіб – Луценко

ГПУ здійснює заочне слідство щодо 485 осіб – Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Органи прокуратури України здійснюють спеціальне досудове розслідування стосовно 485 осіб. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає УНН.

“На сьогодні через інститут спеціального досудового розслідування здійснюються провадження стосовно 485 осіб”, — сказав він.

Луценко нагадав, що заочне слідство здійснюється стосовно колишнього президента України Януковича, колишнього начальника Генштабу ЗСУ Ільїна, міністра оборони РФ Шойгу, начальника генштабу РФ Герасимова, першого заступника ЗС РФ Богдановського, радника президента РФ Глазьєва, щодо 20 російських генералів та багато інших.

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Генпрокурор наголосив, що зміни до КПК у частині спеціального досудового слідства “дають можливість адвокатам використовувати двозначність цих змін до відповідної статті”.

Українські Національні Новини

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