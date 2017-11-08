ГПУ здійснює заочне слідство щодо 485 осіб – Луценко

“На сьогодні через інститут спеціального досудового розслідування здійснюються провадження стосовно 485 осіб”, — сказав він.

Луценко нагадав, що заочне слідство здійснюється стосовно колишнього президента України Януковича, колишнього начальника Генштабу ЗСУ Ільїна, міністра оборони РФ Шойгу, начальника генштабу РФ Герасимова, першого заступника ЗС РФ Богдановського, радника президента РФ Глазьєва, щодо 20 російських генералів та багато інших.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ завершила досудове розслідування справ щодо 132 "посадовців ЛДНР"

Генпрокурор наголосив, що зміни до КПК у частині спеціального досудового слідства “дають можливість адвокатам використовувати двозначність цих змін до відповідної статті”.