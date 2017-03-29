ГПУ завершила досудебное расследование дела по застройке "Острова Жуков"

"Установлено, что он умышленно с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица в нарушение норм действующего законодательства, без надлежащей проработки и указаний имеющихся ограничений, злоупотребляя своим служебным положением, безосновательно согласовал передачу в собственность ОКЖК "Котмист" для строительства земельныее участки площадью 65,1 га общей стоимостью более 1,4 млрд грн, которые могут быть включении в границы ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков" ", - написал Ю.Луценко.

Он отметил, что суд принял решение о возвращении незаконно отчужденных земель общине Киева.

"Подозреваемому и его защитникам открыты материалы досудебного расследования. После завершения ознакомления с ними обвинительный акт в производстве будет направлен в суд", - уточнил Ю.Луценко.

Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Напомним, экс-чиновникам КГГА объявили подозрение в отчуждении земли на "Жуковом острове" .