ГПУ завершила досудебное расследование дела по застройке "Острова Жуков"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 44051 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105655 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121071 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180177 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131440 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125626 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117903 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106553 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107577 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103924 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя председателя Киевской городской государственной администрации - начальника Главного управления земельных ресурсов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Установлено, что он умышленно с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица в нарушение норм действующего законодательства, без надлежащей проработки и указаний имеющихся ограничений, злоупотребляя своим служебным положением, безосновательно согласовал передачу в собственность ОКЖК "Котмист" для строительства земельныее участки площадью 65,1 га общей стоимостью более 1,4 млрд грн, которые могут быть включении в границы ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков" ", - написал Ю.Луценко.

Он отметил, что суд принял решение о возвращении незаконно отчужденных земель общине Киева.

"Подозреваемому и его защитникам открыты материалы досудебного расследования. После завершения ознакомления с ними обвинительный акт в производстве будет направлен в суд", - уточнил Ю.Луценко.

Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Напомним, экс-чиновникам КГГА объявили подозрение в отчуждении земли на "Жуковом острове" .

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