ГПУ завершила досудебное расследование дела по застройке "Острова Жуков"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя председателя Киевской городской государственной администрации - начальника Главного управления земельных ресурсов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Установлено, что он умышленно с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица в нарушение норм действующего законодательства, без надлежащей проработки и указаний имеющихся ограничений, злоупотребляя своим служебным положением, безосновательно согласовал передачу в собственность ОКЖК "Котмист" для строительства земельныее участки площадью 65,1 га общей стоимостью более 1,4 млрд грн, которые могут быть включении в границы ландшафтного заказника местного значения "Остров Жуков" ", - написал Ю.Луценко.
Он отметил, что суд принял решение о возвращении незаконно отчужденных земель общине Киева.
"Подозреваемому и его защитникам открыты материалы досудебного расследования. После завершения ознакомления с ними обвинительный акт в производстве будет направлен в суд", - уточнил Ю.Луценко.
Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Напомним, экс-чиновникам КГГА объявили подозрение в отчуждении земли на "Жуковом острове" .