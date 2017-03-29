ГПУ завершила досудове розслідування справи щодо забудови "Острова Жуків"

“Встановлено, що він умисно з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи в порушення норм чинного законодавства, без належного опрацювання та зазначення наявних обмежень, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно погодив передання у власність ОКЖК “Котміст” для будівництва земельні ділянки площею 65,1 га загальною вартістю понад 1,4 млрд грн, які можуть бути включенні до меж ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків"",- написав Ю.Луценко.

Він зазначив, що суд постановив рішення про повернення незаконно відчужених земель громаді Києва.

"Підозрюваному та його захисникам відкриті матеріали досудового розслідування. Після завершення ознайомлення з ними обвинувальний акт у провадженні буде скерований до суду“,- уточнив Ю.Луценко.

Посадовець підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, екс-посадовцям КМДА оголосили підозру у відчуженні землі на “Жуковому острові”.