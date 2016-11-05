ГПУ: по меньшей мере полтора десятка депутатов фигурирует в "большом деле Януковича"

"Я не сторонник анонсировать представления в Верховную Раду, следствие идет, как только будет установлено достаточное количество фактов - представление будут. Сейчас мы прорабатываем дела, в которых фигурирует много народных депутатов, по меньшей мере полтора десятка, но это не значит, что я могу уже завтра подать представление ", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины получила представление от Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского .