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15 марта, 19:03 • 114276 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163951 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136376 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128981 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112055 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105015 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101102 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ГПУ: по меньшей мере полтора десятка депутатов фигурирует в "большом деле Януковича"

ГПУ: по меньшей мере полтора десятка депутатов фигурирует в "большом деле Януковича"

Киев • УНН

 • 10135 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире " 112 Украина " сообщил, что по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича фигурирует как минимум полтора десятка народных депутатов, передает УНН.

"Я не сторонник анонсировать представления в Верховную Раду, следствие идет, как только будет установлено достаточное количество фактов - представление будут. Сейчас мы прорабатываем дела, в которых фигурирует много народных депутатов, по меньшей мере полтора десятка, но это не значит, что я могу уже завтра подать представление ", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины получила представление от Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского .

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