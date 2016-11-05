ГПУ: щонайменше півтора десятка депутатів фігурує у "великій справі Януковича"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі "112 Україна" повідомив, що у справі колишнього президента України Віктора Януковича фігурує щонайменше півтора десятка народних депутатів, передає УНН.
"Я не прихильник анонсувати подання у Верховну Раду, слідство йде, як тільки буде встановлено достатню кількість фактів - подання будуть. Наразі ми опрацьовуємо справи, у яких фігурує багато народних депутатів, щонайменше півтора десятка, але це не означає, що я можу вже завтра подати подання", - сказав Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України отримала подання від Генеральної прокуратури України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського.