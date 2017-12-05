ГПУ начала следственные действия с двумя сотрудниками НАБУ - Луценко

"Сегодня в 10:00 начались следственные действия с двумя работниками НАБУ", - сказал он.

В то же время, Луценко обратил внимание на то, что не следует называть этих сотрудников Бюро "агентами", поскольку в украинском законодательстве не существует такого понятия как "агент НАБУ". По его словам, есть штатный работник, избираемых на открытом конкурсе, и могут быть нештатные сотрудники, которых набирают на основании спецзакона.

Напомним, 3 декабря Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набранные с нарушением закона и используют контрабандную технику в своей работе.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос двух агентов Национального антикоррупционного бюро, провоцировали получение взятки должностным лицом Государственной миграционной службы Украины. В шесть работников НАБУ правоохранители провели более 10 обысков.