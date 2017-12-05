ГПУ розпочала слідчі дії із двома співробітниками НАБУ - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України сьогодні о 10:00 розпочала слідчі дії зі співробітниками Національного антикорупційного бюро. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні о 10 годині почалися слідчі дії з двома працівниками НАБУ”, — сказав він.
Водночас, Луценко звернув увагу на те, що не слід називати цих співробітників Бюро “агентами”, оскільки в українському законодавств не існує такого поняття як “агент НАБУ”. За його словами, є штатний працівник, яких обирають на відкритому конкурсі, і можуть бути нештатні співпрацівники, яких набирають на підставі спецзакону.
Нагадаємо, 3 грудня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що всі агенти НАБУ, які працюють під прикриттям, набрані з порушенням закону і використовують контрабандну техніку в своїй роботі.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України викликала на допит двох агентів Національного антикорупційного бюро, які провокували отримання хабара посадовцем Державної міграційної служби України. У шістьох працівників НАБУ правоохоронці провели більше 10 обшуків.