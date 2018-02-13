ГПУ продолжит расследование по делу Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины продолжит досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили и его соратника Севериона Дангадзе. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Расследование продолжается", - сказала пресс-секретарь.
Л.Сарган уточнила, что механизмы расследовать, собирать доказательства и обеспечивать право Саакашвили на защиту прокуратура должна.
Напомним, по данным Государственной пограничной службы, 12 февраля М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство - Польшу.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.