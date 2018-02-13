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ГПУ продовжить розслідування у справі Саакашвілі

ГПУ продовжить розслідування у справі Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Генеральна прокуратура України продовжить досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі та його соратника Северіона Дангадзе. Про це повідомила УНН прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

“Розслідування триває”, — сказала прес-секретар.

Л.Сарган уточнила, що механізми розслідувати, збирати докази і забезпечувати право Саакашвілі на захист прокуратура має.

Нагадаємо, за даними Державної прикордонної служби, 12 лютого М.Саакашвілі повернули в ту країну, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство — Польщу.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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