ГПУ продлила на месяц срок расследования избиения Найема

"По делу Мустафы. По ходатайству следователя ГУ НП, срок предварительного расследования был продлен на один месяц (напомню, что 30 июня истекает два месяца со дня инцидента), до 30 июля 2018 года. В связи с этим прокуратура города Киева подала в Шевченковский районный суд города Киева ходатайство о продлении срока меры пресечения трем подозреваемым в этом деле", - написал М.Найем.



В то же время он выразил возмущение тем, что суд не сообщает потерпевшую сторону о дате и времени заседания.



"Несмотря на тот факт, что мы подавали ходатайство в суд сообщать нам о любых заседание по этим делам - нам так и не сообщили", - отметил М.Найем.



Как сообщал УНН, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.



Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести. Для всех задержанных выбрали меры предосторожности.



Найем заявил, что четвертый нападающий вылетел в Баку. Украинская сторона ожидает его экстрадиции.



