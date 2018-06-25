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ГПУ продовжила на місяць строк розслідування побиття Найєма

ГПУ продовжила на місяць строк розслідування побиття Найєма

Київ • УНН

 • 8153 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Генеральна прокуратура України продовжила на місяць термін розслідування справи щодо побиття у центрі Києва народного депутата Мустафи Найєма. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє його брат Масі Найєм, передає УНН.

"По справі Мустафи. За клопотанням слідчого ГУ НП, термін досудового розслідування був продовжений на один місяць (нагадаю, що 30 червня спливає два місяці з дня інциденту), до 30 липня 2018 року. У зв'язку із цим прокуратура міста Києва подала в Шевченківський районний суд міста Києва клопотання про продовження терміну запобіжного заходу трьом підозрюваним у цій справі", - написав М.Найєм.

Водночас він висловив обурення тим, що суд не повідомляє потерпілу сторону про дату та час засідання.

"Не дивлячись на той факт, що ми подавали клопотання в суд повідомляти нас про будь-які засідання по цих справам - нас так і не повідомили", - зазначив М.Найєм.

Як повідомляв УНН, Найєма побили увечері 30 квітня біля Бессарабського ринку.

Трьом зловмисникам, які напали на народного депутата, оголосили підозру. Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості. Для усіх затриманих обрали запобіжні заходи.

Найєм заявив, що четвертий нападник вилетів до Баку. Українська сторона очікує на його екстрадицію.

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