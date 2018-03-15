ГПУ повторно допросит Савченко по поводу ее заявления о снайперах на Майдане

КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины планирует повторно допросить народного депутата Надежду Савченко в рамках уголовного производства о расстрелах на Майдане в связи с ее заявлением о том, что на Майдан привозили снайперов. Об этом УНН сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.