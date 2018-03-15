ГПУ повторно допросит Савченко по поводу ее заявления о снайперах на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины планирует повторно допросить народного депутата Надежду Савченко в рамках уголовного производства о расстрелах на Майдане в связи с ее заявлением о том, что на Майдан привозили снайперов. Об этом УНН сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
"Нет, она об этом не говорила. Допрос был где-то год назад, но о таком факте она не сообщала. Конечно, нам придется теперь ее снова вызвать для уточнений показаний", - сказал он.
Отметим, что сегодня у СБУ нардеп Надежда Савченко сообщила, что "видела, как Парубий завозил снайперов в гостиницу "Украина".
Однако позже Савченко отметила, что имела в виду не Парубия, а нардепа Сергея Пашинского.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко сегодня заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.