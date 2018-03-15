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ГПУ повторно допитає Савченко з приводу її заяви про снайперів на Майдані

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральна прокуратура України планує повторно допитати народного депутата Надію Савченко у межах кримінального провадження щодо розстрілів на Майдані у зв’язку з її заявою про привіз на Майдан снайперів. Про це УНН повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

“Ні, вона про це не казала. Допит був десь рік назад, але про такий факт вона не повідомляла. Звичайно, нам доведеться тепер її знову викликати для уточнень показів”, — сказав він.

Зазначимо, що сьогодні біля СБУ нардеп Надія Савченко повідомила, що “бачила, як Парубій завозив снайперів в готель “Україна”.

Проте пізніше Савченко зазначила, що мала на увазі не Парубія, а нардепа Сергія Пашинського.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко у четвер вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко сьогодні заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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