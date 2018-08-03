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ГПУ объявила о подозрении главному налоговику Винницкой области

ГПУ объявила о подозрении главному налоговику Винницкой области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Генпрокуратурой сообщено о подозрении руководителю ГУ ГФС в Винницкой области Руслану Осмоловскому. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Постановлением Печерского районного суда г.Киева от 2 августа 2018 года указанному основателю и руководителю ряда предприятий применена мера пресечения в виде содержания под стражей и определен залог в качестве альтернативы содержанию под стражей в размере 50 млн грн”, — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году была создана преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ГФС, а также приближенные к ним основатели и должностные лица субъектов хозяйственной деятельности.

Участники преступной организации планировали и координировали свои действия, преследуя мотивы личного обогащения. В частности, за счет проведения подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности без отражения в бухгалтерском и налоговом учете финансово-хозяйственных операций по закупке на территории Украины товаров и дальнейшего их экспорта по заниженной стоимости и невозврата валютной выручки.

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В результате нарушений налогового законодательства и законодательства в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности причинен материальный ущерб (убытки) в сумме более 305 млн грн в виде неуплаты указанными субъектами хозяйственной деятельности налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, военного сбора, пени за нарушение сроков расчетов в иностранной валюте и штрафных санкций за нарушение кассовой дисциплины.

Сейчас сообщено о подозрении начальнику ГУ ДФС в Винницкой области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины, в частности в создании преступной организации с целью совершения тяжких преступлений, в организации умышленного уклонения от уплаты налогов, а также в злоупотреблении властью.

Также сообщается о подозрении основателю и руководителю ряда предприятий в совершении умышленного уклонения от уплаты налогов и в участии в преступлениях, совершенных преступной организацией, по ч. ст. 212 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

Как отмечается, при процессуальном руководстве ГСУ ГПУ продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, злоупотребления служебным положением должностными лицами органов ГФС Украины, умышленного уклонения от уплаты налогов субъектами хозяйствования при проведении экспортно-импортных операций, получении неправомерной выгоды и т.д. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205 УК Украины.

Напомним, Суд Лондона заслушал дело по обвинению в мошенничестве экс-владельцев ПриватБанка.

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