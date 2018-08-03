ГПУ оголосила про підозру головному податківцю Вінничини

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Генпрокуратурою повідомлено про підозру керівнику ГУ ДФС у Вінницькій області Руслану Осмоловському. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 2 серпня 2018 року до вказаного засновника та керівника ряду підприємств застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу як альтернативу триманню під вартою в розмірі 50 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році створено злочинну організацію, до складу якої увійшли службові особи органів ДФС, а також наближені до них засновники та службові особи суб’єктів господарської діяльності.

Учасники злочинної організації планували та координували свої дії, переслідуючи мотиви особистого збагачення. Зокрема, за рахунок проведення підконтрольними суб’єктами господарської діяльності без відображення в бухгалтерському і податковому обліках фінансово-господарських операцій із закупівлі на території України товарів та подальшого їх експорту за заниженою вартістю і неповернення валютної виручки.

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В результаті порушень податкового законодавства та законодавства у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності заподіяна матеріальна шкода (збитки) в сумі понад 305 млн грн у вигляді несплати зазначеними суб’єктами господарської діяльності податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, військового збору, пені за порушення строків розрахунків в іноземній валюті та штрафних санкцій за порушення касової дисципліни.

Наразі повідомлено про підозру начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, в організації умисного ухилення від сплати податків, а також у зловживанні владою.

Також повідомлено про підозру засновнику та керівнику ряду підприємств у вчиненні умисного ухилення від сплати податків та в участі в злочинах, вчинюваних злочинною організацією, за ч. ст. 212 та ч. 1 ст. 255 КК України.

Як зазначається, за процесуального керівництва ГСУ ГПУ триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України, умисного ухилення від сплати податків суб’єктами господарювання під час експортно-імпортних операцій, отримання неправомірної вигоди тощо за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Нагадаємо, Суд Лондона заслухав справу за звинуваченням у шахрайстві екс-власників ПриватБанка.

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