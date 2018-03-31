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ГПУ не сообщала Манафорту подозрение по делу "черной бухгалтерии" ПР

ГПУ не сообщала Манафорту подозрение по делу "черной бухгалтерии" ПР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проверяет факты возможной выдачи средств с "черной бухгалтерии" Партии регионов экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, но о подозрении ему не сообщалось. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответе на информационный запрос УНН.

Отмечается, что в Генпрокуратуре расследуется уголовное производство, в котором, в том числе, проверяются записи об осуществлении выплат так называемой черной бухгалтерии, в которых указано назначение "Пол Манафорт".

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"Однако пока последнему по уголовным производствам, которые расследуются следователями Департамента специальных расследований, сообщение о подозрении не осуществлялось", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, НАБУ и САП заявляли, что не уполномочены расследовать деятельность Пола Манафорта как политконсультанта ПР.

Как сообщал УНН, в ноябре 2017 года начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщал, что готовятся новые запросы в США с просьбой допросить американского политтехнолога Пола Манафорта.

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