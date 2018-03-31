ГПУ не повідомляла Манафорту підозру у справі "чорної бухгалтерії" ПР
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перевіряє факти можливої видачі коштів з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів екс-голові передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, але про підозру йому не повідомлялося. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповіді на інформаційний запит УНН.
Зазначається, що у Генпрокуратурі розслідується кримінальне провадження, у якому, в тому числі, перевіряються записи про здійснення виплат з так званої чорної бухгалтерії, у яких вказано призначення "Пол Манафорт".
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"Однак наразі останньому у кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими Департаменту спеціальних розслідувань, повідомлення про підозру не здійснювалося", - поінформували у прокуратурі.
Нагадаємо, НАБУ і САП заявляли, що не уповноважені розслідувати діяльність Пола Манафорта як політконсультанта ПР.
Як повідомляв УНН, у листопаді 2017 року начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомляв, що готуються нові запити до США із проханням допитати американського політтехнолога Пола Манафорта.