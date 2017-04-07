ГПУ может открыть дело против судьи Апелляционного суда О.Присяжнюка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины не исключает возможности открытия уголовного производства в отношении судьи Олега Присяжнюка, который отпустил из-под ареста под личное обязательство экс-беркутовца Виталия Гончаренко, которого подозревают в покушении на убийство 33 участников Революции достоинства. Об этом журналистам заявил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"Мы будем реагировать, но надо видеть, конечно, решение суда (полный текст - ред.), Но я думаю, что в этом случае надо реагировать. Мы будем писать жалобу на действия (судьи - ред.) И возможно рассматривать это под углом именно регистрации уголовного производства", - сказал С.Горбатюк.
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По его словам, при изучении решений, которые выносил судья О.Присяжнюк, прокуратура выяснила, что он, в частности, оставлял под стражей лиц, которые совершали правонарушения, не связанные с насилием.
"Мы видим явно неодинаковые подходы и целенаправленное желание подозреваемых в делах (евромайдана - ред.) Не оставлять их под стражей. Потому что как известно, всего было арестовано нами по подозрению в совершении различных преступлений 4 бойца из харьковского Беркута. На сегодняшний день им всем изменено меры при том что зафиксированные нарушения возложенных на них обязанностей", - сказал С.Горбатюк.