ГПУ может открыть дело против судьи Апелляционного суда О.Присяжнюка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45492 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103692 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159373 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117751 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117286 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113008 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104600 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107159 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103647 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154312 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ГПУ может открыть дело против судьи Апелляционного суда О.Присяжнюка

ГПУ может открыть дело против судьи Апелляционного суда О.Присяжнюка

Киев  •  УНН

 • 9536 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины не исключает возможности открытия уголовного производства в отношении судьи Олега Присяжнюка, который отпустил из-под ареста под личное обязательство экс-беркутовца Виталия Гончаренко, которого подозревают в покушении на убийство 33 участников Революции достоинства. Об этом журналистам заявил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.

"Мы будем реагировать, но надо видеть, конечно, решение суда (полный текст - ред.), Но я думаю, что в этом случае надо реагировать. Мы будем писать жалобу на действия (судьи - ред.) И возможно рассматривать это под углом именно регистрации уголовного производства", - сказал С.Горбатюк.

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По его словам, при изучении решений, которые выносил судья О.Присяжнюк, прокуратура выяснила, что он, в частности, оставлял под стражей лиц, которые совершали правонарушения, не связанные с насилием.

"Мы видим явно неодинаковые подходы и целенаправленное желание подозреваемых в делах (евромайдана - ред.) Не оставлять их под стражей. Потому что как известно, всего было арестовано нами по подозрению в совершении различных преступлений 4 бойца из харьковского Беркута. На сегодняшний день им всем изменено меры при том что зафиксированные нарушения возложенных на них обязанностей", - сказал С.Горбатюк.

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