ГПУ может открыть дело против судьи Апелляционного суда О.Присяжнюка

"Мы будем реагировать, но надо видеть, конечно, решение суда (полный текст - ред.), Но я думаю, что в этом случае надо реагировать. Мы будем писать жалобу на действия (судьи - ред.) И возможно рассматривать это под углом именно регистрации уголовного производства", - сказал С.Горбатюк.

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По его словам, при изучении решений, которые выносил судья О.Присяжнюк, прокуратура выяснила, что он, в частности, оставлял под стражей лиц, которые совершали правонарушения, не связанные с насилием.

"Мы видим явно неодинаковые подходы и целенаправленное желание подозреваемых в делах (евромайдана - ред.) Не оставлять их под стражей. Потому что как известно, всего было арестовано нами по подозрению в совершении различных преступлений 4 бойца из харьковского Беркута. На сегодняшний день им всем изменено меры при том что зафиксированные нарушения возложенных на них обязанностей", - сказал С.Горбатюк.