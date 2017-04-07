ГПУ може відкрити справу проти судді Апеляційного суду О.Присяжнюка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України не виключає можливості відкриття кримінального провадження щодо головуючого судді Олега Присяжнюка, який відпустив з-під арешту під особисте зобов’язання екс-беркутівця Віталія Гончаренка, якого підозрюють у замаху на вбивство 33 учасників Революції гідності. Про це журналістам заявив начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
"Ми будемо реагувати, але треба бачити, звичайно, рішення суду (повний текст – ред.), але я думаю, що в цьому випадку треба реагувати. Ми будемо писати скаргу на дії (головуючого судді – ред.) і можливо розглядати це під кутом саме реєстрації кримінального провадження", - сказав С.Горбатюк.
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За його словами, при вивченні рішень, які виносив головуючий суддя О.Присяжнюк, прокуратура з'ясувала, що він, зокрема, залишав під вартою осіб, які скоювали правопорушення, не пов’язані з насиллям.
"Ми бачимо явно неоднакові підходи і цілеспрямоване бажання підозрюваних у справах (Євромайдану – ред.) не залишати їх під вартою. Тому що як відомо, загалом було заарештовано нами за підозрою у вчиненні різних злочинів 4 бійці з харківського беркуту. На сьогоднішній день їм всім змінено запобіжні заходи при тому що зафіксовані порушення ними покладених на них обов’язків", - сказав С.Горбатюк.