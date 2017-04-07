ГПУ може відкрити справу проти судді Апеляційного суду О.Присяжнюка

"Ми будемо реагувати, але треба бачити, звичайно, рішення суду (повний текст – ред.), але я думаю, що в цьому випадку треба реагувати. Ми будемо писати скаргу на дії (головуючого судді – ред.) і можливо розглядати це під кутом саме реєстрації кримінального провадження", - сказав С.Горбатюк.

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За його словами, при вивченні рішень, які виносив головуючий суддя О.Присяжнюк, прокуратура з'ясувала, що він, зокрема, залишав під вартою осіб, які скоювали правопорушення, не пов’язані з насиллям.

"Ми бачимо явно неоднакові підходи і цілеспрямоване бажання підозрюваних у справах (Євромайдану – ред.) не залишати їх під вартою. Тому що як відомо, загалом було заарештовано нами за підозрою у вчиненні різних злочинів 4 бійці з харківського беркуту. На сьогоднішній день їм всім змінено запобіжні заходи при тому що зафіксовані порушення ними покладених на них обов’язків", - сказав С.Горбатюк.